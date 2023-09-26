السعودية | الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تحتفي باليوم الوطني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

احتفت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية باليوم الوطني الـ93 للمملكة، بتنظيم عدد من الفعاليات في مستشفيات قوى الأمن (الرياض، مكة المكرمة، الدمام) والعيادات التخصصية الشاملة بمختلف مدن ومناطق المملكة، وبرنامج المدن الطبية.

وأقام برنامج المدن الطبية عددًا من الفعاليات الاحتفالية، بحضور مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية المشرف على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، تضمنت عروضًا متنوعة وجولة تعريفية في المدينة الطبية بالرياض، والاحتفال مع المرضى المنومين والمراجعين والمنسوبين في مختلف مستشفيات قوى الأمن، ومشاركتهم الفرحة باليوم الوطني.