شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الخلود في كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره الخلود، في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستعد بعد قليل، اتحاد جدة لمواجهة نظيره الخلود، ضمن مواجهات دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتواجد صالح العمري في تشكيل اتحاد جدة أمام الخلود، وغاب عن تشكيل الفريق كريم بنزيما، وحمدالله.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الخلود

وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة نظيره الخلود، في مواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين، كالآتي:

حراسة المرمى: المعيوف.

خط الدفاع: مد الله العليان، لويز فيليبي، حسن قادش، أحمد بامسعود.

خط الوسط: مروان الصحفي، فابينيو، سلطان الفرادن.

خط الهجوم: رومارينهو، هاروني كامارا، صالح العمري.