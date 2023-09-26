انت الان تتابع "أردوغان": موافقتنا على انضمام السويد لـ"الناتو" مرهونة بحصولنا على المقاتلة "إف 16" من أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 سبتمبر 2023, 5:24 مساءً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الثلاثاء): "إن البرلمان التركي سيفي بوعده بالتصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حال تمهيد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الطريق أمام بيع طائرات مقاتلة من طراز إف 16 لأنقرة". وأوضح "أردوغان"، في حديثه إلى صحافيين خلال رحلة العودة من جيب ناختشيفان بأذربيجان، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بحثا طلب حصول السويد على عضوية حلف الناتو الأسبوع الماضي في نيويورك، وفقاً لـ"رويترز". وبين أن الإدارة الأمريكية تربط بيع الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16" لتركيا بتصديق أنقرة على طلب ستوكهولم.

كانت هذه تفاصيل خبر "أردوغان": موافقتنا على انضمام السويد لـ"الناتو" مرهونة بحصولنا على المقاتلة "إف 16" من أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.