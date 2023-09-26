المبعوث الأممي لليمن يدين الهجوم الحوثي على الحدود الجنوبية للمملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 سبتمبر 2023, 5:56 مساءً

دان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج اليوم الثلاثاء الهجوم الحوثي الذي أودى بحياة اثنين من القوات البحرينية على الحدود الجنوبية للسعودية. وقدَّم "جروندبرج" تعازيه لمملكة البحرين، معبرًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى. وأعرب المبعوث الأممي في بيان، نشرته البعثة عبر موقعها الرسمي، عن قلقه إزاء استمرار التوترات العسكرية على الحدود اليمنية وجبهات عدة في اليمن خلال الأشهر الماضية، وأسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين. وحذَّر من أن أي تجدُّد للتصعيد العسكري يمكن أن يجرَّ اليمن مجددًا إلى دائرة من العنف، وأن يقوض جهود السلام الجارية. كما أن استمرار اندلاع القتال يبرهن على هشاشة الوضع في اليمن. وبيَّن أنه تواصل مع الجميع للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج، واستخدام الحوار لحل الخلافات، ولتخفيف التوترات العسكرية. ولفت "جروندبرج" إلى أن بناء الحد الأدنى من الثقة المطلوبة للحوار البنَّاء يتطلب جهدًا كبيرًا، ولكن تسهل خسارته. وأكد الحاجة إلى اتخاذ خطوات حاسمة نحو وقف إطلاق نار مستدام في جميع أنحاء البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة لإنهاء النزاع.

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