شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري أعمال مجلس التنسيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأّس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، رئيس اللجنة السياسية واللجنة التنفيذية من الجانب السعودي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس اللجنة السياسية واللجنة التنفيذية في مجلس التنسيق السعودي القطري من الجانب القطري، في الدوحة، اليوم، اجتماع اللجنة السياسية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري. ‏

وبحث الجانبان خلال الاجتماع تطوير العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين في إطار اللجنة السياسية وسبل تعميق التعاون من خلال عددٍ من المبادرات من شأنها الارتقاء بالعلاقات إلى آفاقٍ أرحب بما يلبي تطلعات قيادة البلدين ويحقق مصالح شعبيهما.

مجلس التنسيق السعودي القطري

من جانب آخر، استعرض رئيسا اللجنة التنفيذية، خلال الاجتماع، الأعمال التحضيرية للجان الفرعية السبع وفرق عملها خلال الفترة الماضية، وما تضمنته من مبادرات ومخرجات ومذكرات تفاهم من المزمع توقيعها على هامش الاجتماع القادم لمجلس التنسيق السعودي القطري. ‏

وأشاد الجانبان بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان المجلس الفرعية وفرق عمل الأمانة العامة للمجلس في الجانبين، التي تأتي تحضيرا للاجتماع السابع للمجلس، وشددا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين بما يحقق المصالح النوعية المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.

حضر الاجتماع، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومدير الإدارة العامة لشؤون الدول العربية السفير محمود قطان، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود، ومدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان فهد الحارثي.