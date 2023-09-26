توثيق التراث غير المادي بمحمية الإمام تركي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف توثيق التراث غير المادي بالمحمية، وقعت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مذكرة تفاهم مع المعهد الملكي للفنون التقليدية للتعاون الاستراتيجي في تنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الاهتمام المشترك.

ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية محمد الشعلان، والرئيس التنفيذي للمعهد الملكي للفنون التقليدية الدكتورة سوزان اليحيى.

وتتضمن المذكرة تعاون الهيئة والمعهد في إجراء الدراسات العلمية والبحوث الميدانية، وتبادل الخبرات الأكاديمية والعملية، وحصر وتوثيق التراث غير المادي المتمثل في جوانب الثقافة الأصيلة للمجتمع المحلي، في إطار جهود هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لرعاية وحفظ التراث غير المادي، وذلك لأهميته التي تتكامل مع مهمتها في حماية المواقع التراثية والمعالم التاريخية داخل نطاق المحمية.

كما تعتزم هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية والمعهد الملكي للفنون التقليدية المشاركة في المعارض والمهرجانات التي يقيمها الطرفان، وتعزيز تمثيل المجتمع المحلي في الندوات والفعاليات العالمية في إطار الاحتفاء بالتراث الثقافي والفنون التقليدية مع الإسهام المتبادل في تحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة.

جوانب التعاون المشترك