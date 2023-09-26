«الدفاع» تسعى لاستقطاب الكفاءات بمعرض التوظيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك وزارة الدفاع، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية بوكالة الوزارة لخدمات التميز، في معرض «خطوة للتوظيف» في نسخته التاسعة، الذي يقام اليوم في فندق هيلتون الرياض ويستمر حتى التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري.

ويعد المعرض منصة تجمع أصحاب العمل والباحثين عن عمل لإيجاد الفرص الوظيفية وعرض المهارات، عبر ورش عمل وجلسات استشارية تقدم حلولا مهنية في التطوير الوظيفي.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوكالة وزارة الدفاع لخدمات التميز سامي البدنة، حرص وزارة الدفاع على الاستثمار في رأس المال البشري عبر استقطاب وتوظيف الكوادر المميزة وتطويرها وتوفير بيئة عمل مناسبة لها.

وأشار البدنة إلى أن وزارة الدفاع تستهدف من خلال مشاركتها في معرض «خطوة للتوظيف»، استقطاب وتوظيف الكفاءات المتميزة لتحقيق خطط الوزارة الاستراتيجية، وبناء قاعدة بيانات شاملة عن المتقدمين للاستفادة منها لشغل الوظائف الشاغرة، ودعم استراتيجية التوطين في المملكة.

ويضم جناح وزارة الدفاع موظفي الموارد البشرية بوكالة الوزارة لخدمات التميز الذين يستقبلون الباحثين عن عمل، وهذا من شأنه إتاحة الفرصة لجميع المتقدمين في مختلف مناطق المملكة، وتلبية متطلبات جميع المستويات التعليمية، وتكوين قاعدة بيانات شاملة عن المتقدمين وتقديم الاستشارات المهنية.

أهداف المشاركة: