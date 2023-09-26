«الدفاع» تسعى لاستقطاب الكفاءات بمعرض التوظيف

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ويعد المعرض منصة تجمع أصحاب العمل والباحثين عن عمل لإيجاد الفرص الوظيفية وعرض المهارات، عبر ورش عمل وجلسات استشارية تقدم حلولا مهنية في التطوير الوظيفي.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوكالة وزارة الدفاع لخدمات التميز سامي البدنة، حرص وزارة الدفاع على الاستثمار في رأس المال البشري عبر استقطاب وتوظيف الكوادر المميزة وتطويرها وتوفير بيئة عمل مناسبة لها.
وأشار البدنة إلى أن وزارة الدفاع تستهدف من خلال مشاركتها في معرض «خطوة للتوظيف»، استقطاب وتوظيف الكفاءات المتميزة لتحقيق خطط الوزارة الاستراتيجية، وبناء قاعدة بيانات شاملة عن المتقدمين للاستفادة منها لشغل الوظائف الشاغرة، ودعم استراتيجية التوطين في المملكة.
ويضم جناح وزارة الدفاع موظفي الموارد البشرية بوكالة الوزارة لخدمات التميز الذين يستقبلون الباحثين عن عمل، وهذا من شأنه إتاحة الفرصة لجميع المتقدمين في مختلف مناطق المملكة، وتلبية متطلبات جميع المستويات التعليمية، وتكوين قاعدة بيانات شاملة عن المتقدمين وتقديم الاستشارات المهنية.
أهداف المشاركة:
- استقطاب وتوظيف الكفاءات المتميزة.
- بناء قاعدة بيانات شاملة عن المتقدمين.
- الاستفادة منها لشغل الوظائف الشاغرة.
- دعم استراتيجية التوطين في المملكة.
- إتاحة الفرصة لجميع المتقدمين بالمناطق.
- تلبية متطلبات جميع المستويات التعليمية.
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