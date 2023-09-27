مطالبة بتوفير الخدمات الصحية في المدارس حفاظا على سلامة الطلاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ بتوفير الخدمات الصحية في المدارس، وذلك انسجاما مع دورها في الارتقاء بكل ما من شأنه المحافظة على صحة وسلامة الطلاب، بما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأنه.

كما طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي الوزارة بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة للعمل على إنشاء شركة سعودية قابضة تتولى إنجاز الملف الصحي الموحد للمرضى، بما يمكن الطبيب من الاطلاع على الوضع الصحي والتاريخ المرضي للمريض وما أجراه من فحوصات سابقة، عند الذهاب لأي مستشفى بالمملكة.

وفي الشأن ذاته طالب عضو المجلس الدكتور تركي العنزي وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستحداث وظائف لتخصصات التغذية العلاجية والمختبرات الطبية والعلاج الطبيعي ذلك لسد الاحتياج والعمل على السعودة والوظائف الحالية بالقطاعين الخاص والحكومي.

بينما طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني الوزارة بإعادة النظر في توزيع المراكز الصحية والمستوصفات اللازم تواجدها مقارنة بعدد السكان وزيادتها خاصة في الأحياء السكنية المزدحمة في المملكة، مشيرا إلى أهمية تطوير تطبيق صحتي بما يضمن قبول الحالات المرضية اليومية والكشف عليها في نفس اليوم.

أبرز مطالبات الأعضاء: