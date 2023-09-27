تشجيع الصيادلة على الأبحاث المتعلقة بتطوير الرعاية

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ويلقي هذا اليوم الضوء على أهمية ودور الصيادلة كجزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية، ودورهم الأساسي في النهوض بالرعاية الصحية عامة، ومساهمتهم الفاعلة في القطاع الصيدلي، وفي مقدمتها تعزيز مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمريض، من خلال الاستخدام الآمن والفعال للمستحضرات العلاجية.
ويهتم هذا اليوم بإبراز الدور التكاملي الإيجابي للصيدلي بوصفه عضوا فاعلا في الفريق الطبي، وتشجيع الصيادلة على عمل الأبحاث المتعلقة بتطوير الرعاية الصيدلية؛ مما يرسخ مفهوم وأعمال الصيادلة في مختلف الظروف والمواقف.
ويشهد هذا اليوم إقامة الندوات والأنشطة التوعوية والتثقيفية التي تقدمها الجهات المعنية؛ من أجل تعزيز أهمية الصيدلاني في المجتمع، بمشاركة المختصين في المجال الطبي والصيدلاني.
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