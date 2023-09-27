شكرا لقرائتكم خبر تخصيص قناة «السعودية الآن» كمنصة لنقل الفعاليات والأحداث المهمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت هيئة الإذاعة والتلفزيون بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ونخبة من الإعلاميين ورموز المجتمع، مساء أمس الأول، بإطلاق قناة «السعودية الآن»، حيث شهد الحفل الذي أقيم برعاية وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون سلمان الدوسري، حضورا لافتا من شركاء القناة التي تأتي امتدادا لسلسلة قنوات الهيئة، ومنصة وطنية رسمية متخصصة في نقل الفعاليات والمناسبات والأحداث المهمة التي ستشهدها وتستضيفها المملكة في ظل رؤيتها الطموحة 2030.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي، أن تصاعد وتيرة الأحداث والفعاليات في المملكة كان لها إسهامه المقدر في إطلاق القناة، مشيرا إلى أن الهيئة حريصة بقيادة الوزير صاحب فكرة القناة والكفاءات من أبناء الهيئة على إيصال رسالة المملكة السامية للعالم أجمع ووفقا لذلك تعمل على مواكبة الأحداث الجارية ونقلها لتأكيد ريادة المملكة وتعزيز مكانتها وحضورها الإقليمي والعالمي، منوها بأن القناة الجديدة والمتخصصة في نقل الفعاليات والمناسبات الوطنية إلى الجمهورين المحلي والدولي تواكب استراتيجية الهيئة وقطاع الإعلام في المملكة واللذين يركزان على إبراز المحتوى المحلي وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية.

وأضاف بأن الهيئة تبذل جهودا حثيثة لاستثمار وتطوير الصناعة الإعلامية الوطنية انطلاقا من دورها كقائد وممكن في سوق الإعلام بشقيه السعودي والإقليمي، مستعرضا جملة الخطوات والإجراءات التي بذلتها في هذا الصدد وفي مقدمتها تنمية القدرات الإعلامية العاملة في الهيئة عبر إطلاق مشروع التحول لرأس المال البشري الذي يحظى بدعم مجلس إدارة الهيئة ووزير الإعلام بالإضافة إلى تدشين الأكاديمية الخاصة بالهيئة، وتطوير الهيئة من خلال وضع استراتيجيات ومنهجيات عمل مبتكرة، إضافة إلى مواكبة مخرجات الثورة الصناعية الرابعة وأساليبها الحديثة إذ عملت الهيئة على تعزيز خدمات البث بأحدث التقنيات كان آخرها مشروع البث بتقنية «الداب بلس»، والانتشار عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وحول تطوير الصناعة الإعلامية الوطنية؛ أوضح الحارثي أن الهيئة وضعت أسسا راسخة ومتينة لصناعة إعلامية تسهم في تفعيل جوانب الفكر والاستثمار من خلال المنتدى السعودي للإعلام بالإضافة لمعرض مستقبل الإعلام، واللذين يشكلان أهم روافد دعم سوق الإنتاج المحلي وتطويره، من خلال استثمار كافة موارد الهيئة المتمثلة في التقنيات والمعدات بالإضافة إلى مشاريع استثمار الأرشيف الثري لهيئة الإذاعة والتلفزيون، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

قناة «السعودية الآن»: