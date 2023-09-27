شكرا لقرائتكم خبر تعزيز الوعي الفكري لأمن الوطن بتعليم مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة أمس ندوة بعنوان «الوعي الفكري أمن وطن وتحقيق حلم»، بحضور مدير تعليم مكة المكرمة عبدالله الغنام.

وشارك في الندوة التي استهدفت أكثر من 1000 مستفيد ومستفيدة من مديري ومديرات الإدارات والمراكز والوحدات والمكاتب والمدارس، إضافة إلى المشرفين التربويين والمشرفات.

وأكدت أهمية الوعي الذاتي والحس الأمني في حماية أمن الوطن والحفاظ على مكتسباته، كذلك أثر منهجية الاعتدال الفكري في تحقيق اللحمة الوطنية، علاوة على دور قادة المملكة في تعزيز هذا المبدأ، إضافة إلى دور المؤسسات التعليمية والتربوية في تحقيق رؤية وطموحات الوطن.