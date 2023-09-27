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تعزيز الوعي الفكري لأمن الوطن بتعليم مكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - نظمت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة أمس ندوة بعنوان «الوعي الفكري أمن وطن وتحقيق حلم»، بحضور مدير تعليم مكة المكرمة عبدالله الغنام.

وشارك في الندوة التي استهدفت أكثر من 1000 مستفيد ومستفيدة من مديري ومديرات الإدارات والمراكز والوحدات والمكاتب والمدارس، إضافة إلى المشرفين التربويين والمشرفات.

وأكدت أهمية الوعي الذاتي والحس الأمني في حماية أمن الوطن والحفاظ على مكتسباته، كذلك أثر منهجية الاعتدال الفكري في تحقيق اللحمة الوطنية، علاوة على دور قادة المملكة في تعزيز هذا المبدأ، إضافة إلى دور المؤسسات التعليمية والتربوية في تحقيق رؤية وطموحات الوطن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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