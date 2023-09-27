شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة عربية واسعة للهجوم الإرهابي على قوة دفاع البحرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توالت إدانات الدول والمنظمات العربية للهجوم الإرهابي الآثم الذي شنته جماعة الحوثي ضد قوة دفاع مملكة البحرين، المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

وأسفر الهجوم عن استشهاد ضابط وفرد وإصابة آخرين في أثناء تأديتهم لمهام الواجب الوطني ضمن قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" المشاركة في عمليات إعادة الأمل.

تضامن مصري مع البحرين

وأدانت جمهورية مصر العربية، الهجوم الإرهابي الآثم، وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، تضامن مصر الكامل مع مملكة البحرين جراء هذا الهجوم الإرهابي الغادر، مشددة على ضرورة مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة الإرهاب بصوره كافة، ووضع حد للممارسات التي تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية.

وأعربت عن خالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين قيادة وشعبًا، ولذوي الضحايا في هذا المصاب، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

المغرب تدين العمل الإرهابي

كما أدانت المملكة المغربية بشدة العمل الإرهابي الآثم، وأوضح بيان لوزارة الخارجية، أن المملكة المغربية تؤكد تضامنها الكامل مع مملكة البحرين، ووقوفها معها في مواجهة هذا العمل الإرهابي الجبان، وتعرب عن تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

عزاء المملكة الأردنية

وأدانت المملكة الأردنية الهاشمية، العمل الإرهابي الغاشم، وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، تضامن الأردن مع مملكة البحرين، ورفضها وإدانتها لهذا الفعل الإرهابي الجبان، معربة عن تعازيها لحكومة وشعب البحرين، ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

الكويت تتضامن مع البحرين

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها للهجوم الغادر، وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، على تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين جراء هذا العدوان الآثم من قبل بعض العناصر التابعة للحوثيين.

وقدمت خالص التعازي وصادق المواساة إلى قيادة وشعب مملكة البحرين وذوي الشهداء، داعية الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

الإمارات تتضامن مع البحرين

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع مملكة البحرين، وأشارت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، إلى أن الهجوم يمثل استخفافًا بجميع القوانين والأعراف الدولية، ما يتطلب ردًا رادعًا.

وحثت المجتمع الدولي على توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف هذه العمليات، والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأعربت عن خالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين وشعبها ولأهالي وذوي الشهداء في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجوم الحوثي، وأعرب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، عن خالص التعازي لذوي الشهيدين ولحكومة وشعب البحرين، متمنيًا الشفاء للمصابين.

وأكد أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية لا تنسجم مع الجهود الإيجابية المبذولة سعيًا إلى إنهاء الأزمة في اليمن.

عزاء رابطة العالم الإسلامي

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الغادر، وأعربت في بيان لها، عن أحر التعازي وصادق المواساة لمملكة البحرين قيادة وشعبًا ولذوي الشهداء والمصابين، سائلة المولى عز وجل أن يتقبلهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وحذرت الرابطة من خطورة هذا الارتداد الهمجي على المساعي المبذولة من أجل إنهاء الأزمة، وصولًا إلى حل سياسي يلبي تطلعات الشعب اليمني العزيز.

رئيس البرلمان يتضامن مع البحرين

أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، عن التعازي وصادق المواساة لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبًا.

وأكد في بيان له، تضامن البرلمان العربي الكامل مع مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبًا في هذا المصاب الجلل، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف ما تقوم به مليشيا الحوثي.

وأشار إلى خطورة عودة الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة من الحوثيين، مشددًا على ضرورة التزامها الكامل بوقف العمليات العسكرية، واحترام دماء الأبرياء التي تسيل دون سبب سواء من المدنيين أو العسكريين.