شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد قبل مباراة الاتحاد والفيحاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية، خلال الساعات الأخيرة، مفاجأة بشأن تغيير ملعب مباراة الاتحاد ضد الفيحاء، في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكشفت صحيفة السعودية، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "إكس" مساء الأمس الثلاثاء، أنه تقرر نقل مباراة الفيحاء والاتحاد في الدوري من المجمعة إلى ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.



وافادت تقارير صحفية بأن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، خاطبت رابطة أندية دوري روشن بشأن تأخير موعد انطلاق المباراة، ليكون في الثامنة مساءً، بدلًا من إقامتها في الساعة الرابعة عصرًا والتي تكون الأجواء فيها حارة هذه الأيام.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الاتحاد ضد الفيحاء، يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي.

يذكر أن "العميد" كان سيغادر الرس عقب مواجهة الخلود، والمقامة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتوجه إلى المجمعة استعدادًا لمباراة الفيحاء، لكنه سيعود إلى جدة أو التوجه للرياض مباشرة.