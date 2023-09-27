شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة قوية للاعب الأهلي.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - صدمة قوية ضربت أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الأخيرة، حسب تقارير إعلامية سعودية.

وقال الإعلامي الرياضي وليد سعيد، بأن والد سميحان النابت، نجم النادي الأهلي، تعرض لجلطة في صباح يوم مباراة النصر، ولا يزال والده في المستشفى، مضيفًا "خالص دعواتنا له بالشفاء العاجل.. لا تحرمونه من دعواتكم".

وكان سميحان النابت قد شارك بديلًا في مباراة الكلاسيكو بين النصر والأهلي، والتي انتهت بخسارة الأهلي بنتيجة (3-4)، في قمة الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، على ملعب الأول بارك.

فيما شارك سميحان النابت أساسيًا في مباراة العين والأهلي، بدور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وسجل هدفًا، ليقود الأهلي للفوز بنتيجة (3-2)، والتأهل إلى دور الـ16 من كأس الملك.

سميحان النابت لعب 8 مباريات بقميص الراقي، منذ انتقاله إلى صفوف الأهلي، بواقع سبع مباريات في دوري روشن السعودي، سجل خلالها هدفًا وصنع تمريرة حاسمة، ومباراة بكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل فيها هدفًا.