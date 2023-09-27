حملة ميدانية بالرياض تغلق عدداً من المنشآت المخالفة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 سبتمبر 2023, 5:40 صباحاً

أسفرت حملة ميدانية نفّذتها غرفة العمليات المشتركة بالرياض، عن ضبط 6 من العمالة المخالفة، وشقة سكنية تستخدم لتحضير الأطعمة، كما جرى إغلاق مستودعات مخالفة مورست فيها أنشطة تجارية دون ترخيص، وذلك بمتابعة مباشرة من نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز. تأتي هذه الحملة ضمن جهود غرفة العمليات المشتركة في تضييق الخناق على الأعمال المخالفة في عددٍ من المواقع التي تُستخدَم في أنشطة تجارية، وفق عملية تكاملية تستهدف معالجة وضع أحياء وسط العاصمة. وشملت الحملة مصادرة 3500 كيلو خضار وفواكه سُلمت لجمعية البر الخيرية، وإتلاف 7 كجم لحوماً فاسدة، ومصادرة مواد عينية، وإزالة مباسط خضار وفواكه مخالفة من 66 موقعاً. كما حرّرت الغرفة التي تنفّذ أعمالها في نطاق بلديات البطحاء والشميسي والملز إشعارَيْن للمراجعة لمحال مخالفة، إلى جانب فتح وغلق عددٍ من الأبواب، فيما تمّ استدعاء أصحاب العلاقة للتحقيق.

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