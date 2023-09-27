عقار "واعد" لإنقاص الوزن.. يحاكي تأثيرات التمارين الرياضية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 سبتمبر 2023, 5:49 صباحاً

طوّر العلماء عقارًا جديدًا لإنقاص الوزن يحاكي تأثيرات التمارين الرياضية لحرق الدهون. ووجد باحثون أمريكيون خلال التجارب، أن الدواء المسمى "SLU-PP-332"، ساعد الفئران على فقدان حوالى 12% من وزن الجسم خلال شهر واحد. وقال البروفيسور توماس بوريس، من جامعة فلوريدا: "هذا المركّب يخبر العضلات بإجراء نفس التغييرات التي تُجريها أثناء التدريب على التحمل، عندما تَلَقّت الفئران الدواء، تحولت عملية التمثيل الغذائي في الجسم بالكامل إلى استخدام الأحماض الدهنية، وهو ما يشبه -إلى حد كبير- ما يحدث عند ممارسة الرياضة". يعمل "SLU-PP-332" بشكل مختلف عن الأدوية الأخرى لأنه يخدع الجسم ليعتقد أنه يمارس المزيد من التمارين الرياضية. وقال الباحثون إن الأمل الأكبر للدواء هو أنه سيسمح للمرضى بالحفاظ على كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن. ويأمل الباحثون في تحسين الدواء بحيث يمكن تناوله على شكل أقراص قبل الانتقال إلى التجارب البشرية.

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