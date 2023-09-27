"الدفاع المدني": إعاقة الوصول إلى صندوق الحريق مخالفة توجب العقوبة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 سبتمبر 2023, 5:54 صباحاً

قال الدفاع المدني السعودي إن إعاقة الوصول إلى صندوق الحريق في المنشآت مخالفة توجب العقوبة. ورصد الدفاع المدني مخالفة بإحدى المنشآت بمنطقة الجوف تتمثل في إعاقة الوصول إلى صندوق الحريق؛ ما يمنع استخدامه عند الطوارئ. ولفت إلى أن التقيُّد بإجراءات السلامة في المنشآت حماية للجميع.

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