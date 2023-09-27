زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 سبتمبر 2023, 5:57 صباحاً

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم، ولاية ألاسكا الأمريكية. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بُعد 37 كيلومترًا من منطقة ساند بوينت بالولاية، وعلى عمق 49.7 كيلومترًا. ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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