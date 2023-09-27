شكرا لقرائتكم أول جمعية مهنية للموسيقى بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وافق الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أحمد السويلم، على تأسيس أول جمعية مهنية للموسيقى، ومقرها الرياض.

مجلس إدارة الجمعية

وتضمن القرار تشكيل مجلس إدارة للجمعية المهنية للموسيقى برئاسة الموسيقار ممدوح سيف، وعضوية كلٍّ من الأمير سعود بن عبدالمجيد بن سعود نائبًا للرئيس، وأحمد أبو بكر بالفقيه مشرفًا ماليًّا، وصالح الشادي عضوًا، وعماد زارع عضوًا.

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وشملت قائمة الأعضاء المؤسسين للجمعية إضافةً إلى أعضاء مجلس الإدارة كلًّا من قصي خضر، وعبدالرحمن آل ساعد، وعصام بحري، وأحمد العامودي، ورامي عبدالله، ومحمد السنان، وضياء خوجة، وعبير بالبيد، وعلي خفاجي، وفيصل اليماني، وعبدالله القرني، وأحمد الواصل، وريان السقاف، وخليل المويل، ونور صخونة، وناصر الصالح، وعائض يوسف.

الهدف من الجمعية

بدوره، أوضح الموسيقار ممدوح سيف، أن الجمعية الجديدة تهدف إلى قيادة قطاع الموسيقى نحو الإبداع والتميز والاستدامة، كما ستعمل الجمعية بالنهوض بقطاع الموسيقى عبر استقطاب ومساندة المهنيين وتوفير البرامج التدريبية والأدوات والمعارف اللازمة، وتقديم الخدمات المساندة المستدامة وتكريم المنجزات الفنية وتسهيل طرق التواصل بين المهنيين، بحسب العربية.

جدير بالذكر أن الجمعية تعتبر إحدى الجمعيات المهنية التي تأسست تحت مظلة إستراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي المعتمدة من وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، والتي تستهدف تأسيس 16 جمعية مهنية في 13 قطاعًا ثقافيًّا بمختلف مناطق المملكة.