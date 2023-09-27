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السعودية | “النيابة” تبين حقوق المتهم ووكيله خلال التحقيق

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أكّدت النيابة العامة، أنه ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

ونوهت النيابة العامة بأنه ليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، مضيفة أن الوكيل يحق له تقديم مذكرة خطية بملحوظاته للمحقق، والتي يضمها المحقق إلى ملف القضية.

ولفتت إلى أنه يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ويجب أن يعرّف المتهم بهذا الحق عند القبض عليه أو توقيفه.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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