يحتفي فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع الجمعية التاريخية السعودية بمنطقة مكة المكرمة مساء الأربعاء، بذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين، بتدشين معرض الصحافة في اليوم الوطني بحضور أعضاء فرع الهيئة والجمعية وكافة الإعلاميين بمنطقة مكة المكرمة بقاعة الشيخ عوض الأحمدي بحي الحمراء بمكة المكرمة. وأوضح مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي، أن هذه المناسبة والذكرى عزيزة على كافة أبناء هذا دوت الخليج المعطاء وتجسد مسيرة الكفاح للمؤسس ورجاله الأوفياء في توحيد هذه البلاد الطاهرة على الكتاب والسنة المطهرة، مشيرا إلى أن الحفل سيتضمن تدشين معرض الصحافة في اليوم الوطني والذي يحتوي على عرض لعدد من الأعداد التي تم نشرها بمختلف الصحف المحلية الرسمية خلال الأيام الوطنية السابقة طيلة السنوات الفائتة، ومعربا عن شكره وتقديره لكافة شركاء النجاح المساهمين في نجاح هذه الفعالية والتي تأتي ضمن أنشطة وفعاليات فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة لتحقيق الأهداف العامة لهيئة الصحفيين السعوديين بدءا من الجمعية التاريخية السعودية بمنطقة مكة المكرمة والشيخ يوسف الأحمدي وعارف الثبيتي.



كانت هذه تفاصيل خبر احتفاء هيئة الصحفيين والجمعية التاريخية باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.