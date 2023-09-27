"الإرشاد الزراعي": وضع المعالف بالقرب من مشارب المياه للماشية يعرّضها للتلف

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محمد بن مسعود - الدمام - نصح الإرشاد الزراعي مربي الماشية بتجنُّب وضع المعالف بالقرب من مشارب المياه للماشية حتى لا تتعرض العلائق للتلف المباشر عند اختلاطها بالماء.

وأوضح الحساب التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بأن الإجراء الأمثل هو وضع المشارب بعيداً عن المعالف والحرص على نظافتها باستمرار.

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