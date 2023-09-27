انت الان تتابع أعراضه وطرق العلاج.. "صحة جدة": الأطفال والمراهقون الأكثر عُرضة للإصابة بقصر النظر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 سبتمبر 2023, 7:19 صباحاً

أوضحت "صحة جدة" أن الأطفال والمراهقين من الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بقصر النظر، خاصة مَن لديه تاريخ عائلي بهذا المرض. وقالت "صحة جدة"، إن قصر النظر هو نوع من أنواع العيوب الانكسارية وأكثرها شيوعاً، حيث يرى الشخص المصاب بهذا المرض الأشياء القريبة بوضوح، بينما تصعب عليه رؤية الأشياء البعيدة. وأضافت، أن أبرز أعراض قصر النظر هي "صعوبة رؤية الأشياء البعيدة، والصداع نتيجة إجهاد العينين، ورمش وفرك العينين باستمرار". وحدّدت "صحة جدة" طرق العلاج المتمثلة في النظارات الطبية والعدسات اللاصقة وجراحات تصحيح النظر.

كانت هذه تفاصيل خبر أعراضه وطرق العلاج.. "صحة جدة": الأطفال والمراهقون الأكثر عُرضة للإصابة بقصر النظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.