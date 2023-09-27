شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار ورياح على عدة مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عدة تحذيرات فيما يخص التغيرات الجوية المختلفة على مناطق المملكة، فنبه المركز إلى هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وصواعق رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وجريان السيول، على محافظات: أبوعريش - أحد المسارحة - الطوال - صامطة - صبيا - ضمد - الحرث - الريث - الداير - العارضة - العيدابي - فيفا - هروب - مركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد أيضًا من أتربة مثارة، مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب - ثار - حبونا - خباش - يدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.

كذلك حذر المركز من هبوب رياح شديدة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تبوك ومحافظات: البدع - حقل، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.