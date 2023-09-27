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السعودية | شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” توفر وظائف شاغرة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف أمنية وسائقين بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– حارس أمن.
– سائق ناقلة (راتب يصل 8000 ريال).

أماكن العمل:

– الرياض.
– المدينة المنورة.
– جدة.
– الدمام.
– أبها.

نبذة عن الشركة:

– تأسست شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عام 1963م (1383هـ)، وجاء ذلك بعد اندماج شركة (الغاز الأهلية في الدمام)، وشركة (“الغاز والتصنيع ) عام 1975م (1395هـ). وتُعتبر الشركة رائدة في مجال غاز البترول المُسال (LPG) في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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