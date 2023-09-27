السعودية | وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق جراء وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص بسبب وقوع حريق في إحدى قاعات الأفراح في نينوى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعربت وزارة الخارجية، عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق جراء وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص بسبب وقوع حريق في إحدى قاعات الأفراح في محافظة نينوى.

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع جمهورية العراق وشعبها الشقيق جراء هذا الحادث المؤلم، مع خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.