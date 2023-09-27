شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض عرضا مغريا من الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت بعض المصادر المقربة من المدرب السويسري مارسيل كولر، المديرالفني للنادي الأهلي المصري، أنه قد تلقي عرضا مغريا في الساعات الأخيرة من أجل تولي القيادة الفنية لفريق الشباب السعودي.

وشددت تلك المصادر أن كولر رفض العرض المقدم، موضحا أن رغبته هي الإستمرار مع الفريق الأحمر، خاصة أن عقد المدرب ما زال ممتدا حتي صيف 2026.

يأتي ذلك بعدما قام كولر بتمديد عقده لمدة موسمين قادمين بخلاف الموسم الحالي، ليرفض المدرب السويسري إغراءات الشباب، علي الرغم أن العرض المادي كان يفوق راتبه مع الفريق الأحمر.

كولر يري أن خوض تجربة الشباب ستكون مغامرة كبيرة في الفترة القادمة، لا سيما في ظل القوة الشرائية التي أصبح يتمتع بها الأندية الجماهيرية، والتي تصعب علي المدرب تحقيق أي نجاح في دوري روشن.

كولر لا ينظر إلى المال فقط

هذا وقد أكد وكيل كولر في وقت سابق، أن المدرب لا يهتم بالعرض المادي في حساباته الأولي، وأنه يفضل بعض الأشياء الآخري عن كبر العروض الشرائية.