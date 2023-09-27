شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة تضرب الشباب قبل مواجهة الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضيفًا على منافسه الفريق الأول الكروي بنادي الهلال، الجمعة المقبل، في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكشفت صحيفة "الرياضية" في عددها الصادر صباح اليوم، أن رومان سايس، مدافع نادي الشباب يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، كان قد تعرض لها خلال مواجهة نادي الباطن في دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي للشباب، ينتظر قرار الجهاز الطبي بشأن مشاركة سايس في مواجهة الهلال، في ظل إصابة الثلاثي متعب الحربي، وحمد اليامي، ورياض شراحيلي.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الحادي عشر من دوري روشن السعودي، برصيد 8 نقاط، فيما يتواجد الهلال في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.