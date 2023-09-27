صحيفة برازيلية: أليس تاليسكا هو المهاجم الأفضل في السعودية؟

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 سبتمبر 2023, 10:22 صباحاً

أشاد موقع "90min Brasil" بالمستوى الذي يقدمه المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب النصر خلال آخر مشاركات له مع فريقه السعودي. وقال الموقع البرازيلي: "32 مساهمة تهديفية في آخر ثماني مباريات للنصر؛ إذن أيها المشجعون، إنه أفضل مهاجم في السعودية، أليس كذلك؟". وأصبح النجم البرازيلي بهدفيه في مباراة دور الـ32 بكأس خادم الحرمين الشريفين، أول لاعب استطاع تسجيل أهداف في جميع البطولات التي شارك فيها.

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