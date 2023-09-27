انت الان تتابع "إنفاذ" يعتمد المنصتين "6 و7" لإقامة المزادات الإلكترونية والهجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اعتمد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" منصتَي (وصلت ودار المزادات)؛ لإقامة المزادات الإلكترونية تحت إشرافه، حيث تعدّ هاتان المنصتان السادسة والسابعة من المنصات الإلكترونية المعتمدة بإقامة المزادات الإلكترونية على الأصول المسند تصفيتها إلى المركز، بما يتوافق مع قواعده ولوائحه؛ متيحاً بذلك لوكلاء البيع المعتمدين من قِبل المركز البدء بالتعاقد مع منصتَي (وصلت ودار المزادات) لإقامة المزادات.

وأثبتت هذه المنصات إسهامها في رفع جودة التسويق والبيع لوكلاء البيع، كذلك أتاحت الوصول لشريحة أكبر من الراغبين في الشراء للمشاركة في المزادات من أي مكان، حيث وفّرت هذه المزادات الإلكترونية فرص أعمال لمطوّري منصات المزادات الإلكترونية بشكل مستمر، وذلك يعد ضمن خطة المركز للتحول الرقمي بما يخدم سوق التصفيات القضائية، مما يسهم في تقديم الحلول المواكبة للتقدم التقني الذي تشهده المملكة تحقيقاً لرؤية السعودية 2030.

كما تعد وسيلة أساسية في إقامة المزادات الإلكترونية، والمزادات المدمجة التي تتيح خيارَي المزايدة الإلكترونية أو الحضورية بحسب رغبة المستفيدين؛ لضمان مشاركة أعلى والاستفادة من أتمتة عمليات التسجيل والمزايدة وتوثيقها بهدف تحقيق أعلى قدر من الشفافية وكفاءة التشغيل.