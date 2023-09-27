شكرا لقرائتكم خبر عن دورة استثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء لإقرار اتفاقيات هامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في الأول من أكتوبر المقبل، برئاسة مصر، ومشاركة الوزراء المسؤولين عن الكهرباء بالدول العربية أو ممثلين عنهم، وعدد من المنظمات والاتحادات ذات العلاقة.

وأفاد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، السفير علي بن إبراهيم الملكي في تصريح اليوم الأربعاء، أن جدول أعمال الدورة يتضمن بندين، البند الأول يتناول السوق العربية المشتركة للكهرباء، وما يتضمنه من تطورات تتعلق باتفاقيتي "السوق وإطارها المؤسسي"، لافتًا الانتباه إلى أنه من المقرر أن يُصدر المجلس قرارًا بالموافقة على الاتفاقيتين لعرضهما لاحقًا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية.

وأشار إلى أن البند الثاني يتناول المقترح المُقَدّم من موريتانيا للعرض على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة حول مشروع التحول الطاقوي وآفاق تطوير إنتاج واستخدام الهيدروجين.