السعودية | بـ 44 درجة مئوية.. “المدينة المنورة” تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل المدينة المنورة أعلى درجة حرارة بـ44 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ15 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، المدينة المنورة 44 درجة مئوية، الدهناء وحفر الباطن 43، الأحساء والعلا 42 درجة مئوية.

وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن مكة المكرمة والدمام ووادي الدواسر وشروره 41، الرياض وينبع 40، جدة 36، أبها 31، الباحة 29، السودة 27 درجة مئوية.

وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: السودة 15، أبها 17، الباحة 19، الرياض والخرج 26، جدة والقنفذة 29، مكة المكرمة 31، المدينة المنورة 32 درجة مئوية.