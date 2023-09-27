السعودية | قطر تستضيف المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في أكتوبر القادم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تستضيف دولة قطر في العاصمة الدوحة، خلال يومي 1 و 2 من شهر أكتوبر القادم، المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية تحت شعار: “نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي”.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة وضع الزراعة والأمن الغذائي في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وتحديد الأولويات، والاتفاق على كيفية التعامل مع التحديات المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

ويستعرض المؤتمر أنشطة المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجالات الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي.