السعودية | الأمين العام للتحالف الإسلامي يلتقي أمين عام وزارة الدفاع الموريتانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بجمهورية موريتانيا الإسلامية اللواء سليمان أبوده.

واستمع اللواء المغيدي لإيجاز وتعريف عن أهم أعمال الأمانة العامة لوزارة الدفاع الموريتانية ومبادرة موريتانيا بإنشاء تحالف دول الساحل الخمس.

بدوره اطلع اللواء المغيدي، اللواء سليمان أبوده على آخر المستجدات التي وصل إليها التحالف الإسلامي والمتعلقة بالمبادرات وإستراتيجيته التي يقوم عليها في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة.

من جانب آخر التقى اللواء المغيدي مدير عام كلية الدفاع لمجموعة الدول الخمس في الساحل اللواء الركن إبراهيم فال الشيباني، وذلك بمقر الكلية بمدينة نواكشوط، واستمع لإيجاز عن الكلية ومهامها وأهدافها الإستراتيجية، كما اطلعّ على آخر المستجدات المعنية بدول الساحل الخمس، إلى جانب بحث سبل التعاون المشترك والرؤى المستقبلية بما يخدم الجانبين.

تأتي هذه الزيارات في سياق حرص التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب على تفعيل برامج التواصل مع الدول الأعضاء لتعزيز التعاون المشترك وتكثيف الجهود الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.