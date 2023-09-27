السعودية | سفارة المملكة في أستراليا تحتفي باليوم الوطني

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في أستراليا تحتفي باليوم الوطني والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا سلطان بن خزيم حفل استقبال، بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.
وحضر الاحتفال عدد من أصحاب المعالي ممثلي البرلمان والقطاعات الحكومية الأسترالية ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة.
وتخلل الحفل إقامة معرض للمشاريع ( الدرعية – سندالة – نيوم – السودة- حديقة الملك سلمان – المكعب- الفضاء )، إضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات والتطور في المملكة في قطاع الاستثمار والسياحة، وركن الموروث الثقافي والقهوة السعودية والضيافة.