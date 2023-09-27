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حمدي فتحي: قرار رحيلي عن الأهلي في الوقت المناسب

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محمد الفلاح - أكد حمدي فتحي المحترف المصري بصفوف الوكرة القطري، أن قرار رحيله عن النادي الأهلي جاء في التوقيت المناسب.

وتحدث فتحي خلال تصريحات تليفزيونية: رحلت عن الأهلي بعد أن كانت فترة جيدة جدًا لي مع النادي وحصدت خمس بطولات واحترفت في الوقت المناسب للاحتراف وانتقلت لنادٍ محترم ولديه طموح.

وتابع: ما زالنا في بداية الموسم ونسير في الدوري بشكل جيد وكنا نتمنى الاستمرار في بطولة دوري أبطال آسيا ولكن لم يحدث نصيب،تركيزنا حاليًا على تقديم موسم جيد واسعاد جماهير الوكرة.

وأضاف: النادي لديه طموح ونريد أن نحقق شيئًا جيدًا لنادي الوكرة، ولا يكون هدفنا المركز الثاني أو الثالث في الدوري نريد أن ننافس على الدوري وهذا هو طموحي.

وأشار: الدوري القطري قوي جدًا، كل الفرق دعمت صفوفها بصورة جيدة مثل السد والدحيل والعربي وأندية كثيرة، الدوري صعب والذي لايركز في البداية سيتعب في النهاية.

واستكمل: أشكر جمهور الأهلي.. منذ اليوم الأول لي في النادي وهم يساندونني، حتى أثناء فترة إصابتي لذا عدت أفضل وأقوى مما كنت.

واختتم: أشكر جمهور الأهلي على حبهم لي وتقديرهم، وأشكرهم لأنهم يأتوا إلى مباريات الوكرة من أجل مساندتي، واتمنى لهم كل التوفيق.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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