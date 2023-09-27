انت الان تتابع "ميندي" يسجل رقمًا كارثيًا مع الأهلي آخر 4 مباريات! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 سبتمبر 2023, 11:46 صباحاً

سجّل حارس مرمى النادي الأهلي السنغالي إدوارد ميندي، رقمًا سلبيًا مع فريقه، خلال آخر أربع مباريات له، ما تسبب في غضبة جماهيرية كبيرة ضده. وكان الحارس السنغالي قد تعرض لانتقادات لاذعة من قبل جماهير الأهلي؛ خصوصًا بعد مباراة فريقه الأخيرة أمام "العين" بكأس خادم الحرمين الشريفين، بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ. واستقبلت شباك الأهلي مع الحارس "ميندي" في آخر أربع مباريات فقط، 13 هدفًا، بمعدل ثلاثة أهداف تقريبًا في كل لقاء، والذي وصف بالرقم الكارثي. وذكرت تقارير صحفية أن الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي قرر تطبيق تدريبات إضافية للحارس السنغالي. فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن إدارة الأهلي، تفكر في عودة الحارس محمد الربيعي لحراسة مرمى الفريق، حتى الموسم الشتوي.

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