انفجرت بالخطأ في منزلهم.. مقتل 8 أشخاص جنوبي باكستان بقذيفة من راجمة صواريخ

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 سبتمبر 2023, 11:50 صباحاً

انفجرت قذيفة من راجمة صواريخ بطريق الخطأ على ما يبدو في منزل بقرية نائية بجنوب باكستان، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم نساء وأطفال وفق ما أعلنت الشرطة الباكستانية. وقال رحيل خوسو قائد شرطة إقليم السند: إن شخصين على الأقل أصيبا أيضًا في الانفجار الذي وقع في الإقليم الواقع جنوبي البلاد. ويعتقد المحققون وفق "أسوشيتد برس" بأن أفراد الأسرة نقلوا القذيفة غير المنفجرة إلى المنزل بعد العثور عليها في منطقة زراعية مفتوحة قريبة. وتقع مثل هذه الانفجارات في الغالب عندما يحاول المواطنون تفكيك الذخيرة غير المنفجرة؛ لبيعها كخردة معدنية. وتشتهر مدينة كندكوت في منطقة كشمير بإقليم السند، حيث وقع الانفجار، بأنها مخبأ لصوص ومجرمين لديهم عتاد جيد من السلاح يشمل صواريخ.

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