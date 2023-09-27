شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مشروع "مؤشر الثقافة" بالتعاون مع "الإيسيكو" لدعم القطاع بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - على هامش أعمال المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، أطلقت وزارة الثقافة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، مشروع مؤشر الثقافة في العالم الإسلامي، ونظمت (الإيسيسكو) المؤتمر بالتعاون مع وزارة الثقافة القطرية، خلال الفترة 25 - 26 سبتمبر 2023 في العاصمة القطرية الدوحة.

تسهم هذه الخطوة بتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الثقافة في المملكة ومنظمة (الإيسيسكو)، ويُعدُّ المؤتمر أحد المشاريع الرائدة التي تعمل الوزارة من خلاله على رصد تحول المشهد الثقافي وتطوره وتوثيق إنجازاته في الدول الإسلامية، وذلك ضمن أربعة أبعاد ومحاور أساسية، تتمثل في: الثقافة من أجل التنمية الاقتصادية، والثقافة من أجل البيئة والمناخ والقدرة على الصمود، والثقافة من أجل التنمية الاجتماعية، والثقافة من أجل الانفتاح والتنوع.

قياس ومقارنة إنجازات الدول

وسيُسهم المؤشر الثقافي في تحديد معلومات عن تموضع كل دولة وأدائها وإنجازها الثقافي في الوقت الحالي مقارنةً بالسابق، وتُنشَر بياناتها في تقرير دوري كلَّ ثلاثِ سنوات بمعدل دورتين (2023-2025) عبر صفحة مخصصة للمشروع في المنصة الرقمية الرسمية لمنظمة الإيسيسكو.

ستتكفل المملكة بتمويل الدورة الأولى لهذا المشروع الإستراتيجي، وقد بدأت المملكة في إصدار تقارير الحالة الثقافية كتقريرٍ وطني يصدر عن وزارة الثقافة السعودية بشكل سنوي منذ العام 2019.

جهود المملكة لدعم القطاع الثقافي

يأتي هذا المشروع استكمالاً لجُهود المملكة في تطوير القطاع الثقافي ودعم المؤشرات الثقافية ومشاركة تجربتها مع العالم الإسلامي، إضافةً إلى تعزيز مشاركة الدول الإسلامية في النشاطات الثقافية العالمية، وتوسيع آفاق التعاون الثقافي الثنائي الإسلامي، وخلق نقاشات معمّقة بين المهتمين بالشأن الثقافي في الدول العربية والإسلامية، لتعزيز المشاركة والحضور في النشاطات العالمية، إلى جانب تحسين الحَوكمة وتقويم السياسات الثقافية، وتنشيط الاستثمار في قطاعات الثقافة وتعزيز دورها المتقاطع مع القطاعات الأخرى.