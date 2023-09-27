شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات وتوصيات في خامس ورش منتدى الحوار الاجتماعي لعام 2023م والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت عنوان "التشريعات والسياسات الحكومية- رؤى وتطلعات" عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة سياسات سوق العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني خامس ورش العمل الحوارية لمنتدى الحوار الاجتماعي الثالث عشر للعام 2023م، وذلك في مقر المركز بالرياض.

وتناولت أجندة الورشة تسليط الضوء على عدد من المبادرات المعتمدة تنفيذًا للتوصيات المقترحة وفق محاور منتدى الحوار الاجتماعي لهذا العام، والذي يبحث إصابات العمل في نظام التأمينات الاجتماعية، وبحث الخدمات الإجرائية المقدمة لأصحاب العمل والعاملين ومدى الاستفادة منها: وآلية عمل برنامج توثيق العقود وبحث التحديات المتعلقة به ومعالجتها، ومراجعة التشريعات المنظمة لأعمال المحاكم العمالية من ناحية نوعية القضايا التي تعرض عليها، وآلية تنفيذ الأحكام القضائية في الدعاوى العمالية.

دعم المبادرات

حضر الورشة وكيل سياسات سوق العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مهند بن أحمد العيسى، وقدم كلمة رحب خلالها بالمُشاركين، وأكد حرص الوزارة على دعم المبادرات وتنفيذ التوصيات ومعالجة التحديات المنبثقة من ورش العمل بما يساهم في نمو سوق العمل.

في حين شارك نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، إبراهيم بن زايد العسيري، في أعمال الورشة بكلمة رحب بالمشاركين والتأكيد على استعداد المركز على تقديم كل الاحتياجات اللازمة لإنجاح مثل هذه الورش والمنتديات والتي بلا شك لها الأثر في دعم سوق العمل بالمقترحات والتوصيات. كما شارك الوكيل المساعد لسياسات سوق العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدر الصليع.

أطراف العمل

جمعت الورشة ممثلي وفد الحكومة والمتمثلة بالجهات الحكومية ذات العلاقة (وزارة العدل، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، بالإضافة إلى ممثلين عن العمال من اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، إلى جانب مشاركة ممثلين عن أصحاب العمل من اتحاد الغرف السعودية، وذلك بواقع 45 مشارك قدموا فيها 21 ورقة عمل صاحبها عدد من جولات النقاش والتحاور والتي ساهمت بإقرار عدد من المبادرات الداعمة لمحاور المنتدى.

