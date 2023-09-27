شكرا لقرائتكم خبر عن خيسوس مرشح لتدريب عملاق الدوري البرازيلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن ترشيح خيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لتدريب عملاق الدوري البرازيلي، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة "أو جلوبو البرازيلية"، إقالة خورخي سامباولي من تدريب فلامينجو البرازيلي بسبب سلسلة النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة.

وتابعت: "إدارة فلامينجو البرازيلي تدرس وضع خيسوس مع الهلال السعودي، خاصة في ظل حالة التوتر بين الطرفين بسبب سوء النتائج مع الزعيم الأسيوي منذ إنطلاق الموسم الجاري".

أضافت الصحيفة: "الوضع الحالي بين خورخي خيسوس والهلال السعودي، قد يمنح فلامينجو فرصة التعاقد مع المدرب البرازيلي، حال تفكير الزعيم في إقالته".

وأضافت: "مسؤولي فلامينجو لا يريدون الإنتظار كثيرًا، وتري أن خيسوس لا يفضل العودة للبرازيل مجددًا حتي في حالة إقالته من تدريب الهلال هذا الموسم".

وأشارت، إلى أن جماهير فلامينجو البرازيلي، سعيدة بسوء نتائج الهلال السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مطالبه بسرعة التعاقد مع خورخي خيسوس، بالمرحلة المقبلة.

واختتمت: "إدارة فلامينجو تفاضل بين خورخي خيسوس مدرب الهلال وتيتي المدير الفني السابق للسامبا من أجل خلافة سامباولي في تدريب الفريق".