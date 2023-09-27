فوق القمم ووسط الجزر..طلاب جازان يرفعون العلم

وقف وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الشلعان، اليوم على تشغيل عدد من المدارس في مكتب تعليم العارضة، بمحافظة العارضة الحدودية و أبناءه الطلاب وبناته الطالبات فرحة الاحتفاء باليوم الوطني رافعين العلم السعودي على قمم جبال جازان،ثم شارك أبناءه وبناته الطلاب والطالبات في سواحل وجزر جازان فعالية ”جزر وطن“ حيث انطلقت القوارب الشراعية القديمة متوشحة بالأعلام الخضراء، للتعريف بتراث الجزر وأهم معالمها، بمشاركة الأسر وجميع فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال زيارة وكيل وزارة التعليم التفقدية لمنطقة جازان، وجولته التفقدية على عدد من المدارس يرافقه فيها المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي عقدي، ومدير تعليم صبيا عثمان مسملي.

وقد استهل الدكتور الشلعان زيارته التفقدية لمنطقة جازان بمشاركته لأبنائه الطلاب وبناته الطالبات بعدد من مدارس مكتب تعليم وسط جازان فرحة الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ93 تحت شعار "نحلم ونحقق" وسط تفاعل كبير من قبل الطلاب، ثم شارك د. الشلعان عقب ذلك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان حفلها الخطابي والفني الرسمي المقام بهذه المناسبة بمدرسة دار التوحيد الابتدائية والمتوسطة.