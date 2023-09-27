فوق القمم ووسط الجزر..طلاب جازان يرفعون العلم

جاء ذلك خلال زيارة وكيل وزارة التعليم التفقدية لمنطقة جازان، وجولته التفقدية على عدد من المدارس يرافقه فيها المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي عقدي، ومدير تعليم صبيا عثمان مسملي.
وقد استهل الدكتور الشلعان زيارته التفقدية لمنطقة جازان بمشاركته لأبنائه الطلاب وبناته الطالبات بعدد من مدارس مكتب تعليم وسط جازان فرحة الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ93 تحت شعار "نحلم ونحقق" وسط تفاعل كبير من قبل الطلاب، ثم شارك د. الشلعان عقب ذلك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان حفلها الخطابي والفني الرسمي المقام بهذه المناسبة بمدرسة دار التوحيد الابتدائية والمتوسطة.
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