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مناقشة فرص دعم مزارعي ومربي الماشية بالطائف

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حذيفة القرشي - الطائف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ناقش مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد الخليف، برامج الدعم لمربي الماشية وضمان وصولها للمستفيدين والمستحقين لها.

جاء ذلك خلال تفقده، مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، وكان في استقباله مدير مكتب الوزارة بالمحافظة، المهندس هاني القاضي.

زيارة ميدانية

استعرض الخليف، مع مديري الإدارات والوحدات المهام التي تقوم بها كل وحدة، وناقش احتياجاتها، ووقف على احتياجات المكتب.

كما وقف على "سد عكرمة" والذي يقع في قرية الوهط، جنوب غرب الطائف، على امتداد وادي وج، والذي أكمل عامه الـ 68، وأيضًا زار بعض مزارع ومصانع الورد الطائفي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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