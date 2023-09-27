شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تناقش "وحدة الصف" في عنيزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، أمس، ندوة علمية بعنوان "وحدة الصف واجتماع الكلمة"، تستهدف منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين والخطباء والمراقبين والمراقبات بمحافظة عنيزة، في قاعة مركز القصيم العلمي بالمحافظة.

وشارك في الندوة، وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية، عواد بن سبتي العنزي، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم، فهد بن سليمان التويجري، بحضور محافظ عنيزة، عبد الرحمن بن إبراهيم السليم.

تحصين الشباب

بين "العنزي" دور منسوبي المساجد في تحقيق وحدة الصف واجتماع الكلمة، والمساهمة في تحصين الشباب من التوجهات المتطرفة، وبيان دور الوزارة في تحقيق التوعية الفكرية وتعزيز اللحمة الوطنية، مؤكداً أهمية لزوم الجماعة وحث الناس عليها، وحقوق ولي الأمر.

وتحدث "التويجري" عن الأمر بالاجتماع والتحذير من الافتراق والتحزب وآثارهما، وأثر رسالة المسجد في تحقيق وحدة الصف واجتماع الكلمة، وحفظ الأمن والقِيَم والأخلاق.

قيم الانتماء والمواطنة

الجدير بالذكر، أن مبادرة انطلقت في الثاني من الشهر الجاري وتستمر حتى اليوم الثاني من شهر ربيع الآخر القادم، وتستهدف منسوبي المساجد في مختلف مناطق المملكة، وتتناول مجموعة من المناشط التي تؤكد على أهمية غرس قيم الانتماء والمواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع.