شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة نجم النصر السعودي ومدة غيابه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، التي تعرض لها خلال الساعات الماضية ومدة غيابه عن الملاعب.

وتعرض سلطان الغنام ظهير أيمن فريق النصر السعودي، للإصابة في العضلة الخلفية، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن الفحص الطبي الذي خضع له سلطان الغنام أظهر إصابته بتمدد في العضلة الخلفية وحاجته إلى العلاج والتأهيل لمدة قد تمتد إلى 5 أيام.

وأضافت: "اللاعب شعر بآلام عقب التدريب الأخير للفريق وخضع به لفحص طبي أظهر طبيعة الإصابة، حيث من المقرر أن يخضع لفحص طبي جديد قبل عودته المرتقبة للملاعب مجددًا مع النصر والمشاركة في المباريات".

ويأمل البرتغالي لويس كاسترو مدرب فريق النصر السعودي، في تعافي سلطان الغنام سريعًا حيث يعول عليه كثيرًا في المباراة التي يخوضها فريقه يوم الاثنين القادم ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن موقف الغنام من المشاركة في المباراة التي سيخوضها فريقه ضد الطائي في إطار مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين سوف يتحدد قبل 24 من المباراة وفي ضوء آخر تطورات حالته الصحية.