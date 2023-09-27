شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يستعيد ثنائي الفريق بعد تعافيهم من الإصابة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، خدمات ثنائي الفريق، من الإصابة التي تعرضوا لها.

وأفادت تقارير صحفية، أن عبد الرزاق حمد الله وإيجور كورنادو، عادةل إلى صفوف الفريق بعد الغياب لفترة بسبب الإصابة، وسوف ينضموا لمعسكر الرياض.

وكان حمد الله وكورنادو وكريم بنزيما غابوا عن مواجهة الخلود ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الثلاثاء، كما غابوا عن أكثر من مباراة قبلها.

وأكد اتحاد جدة عبر حسابه على تويتر أن حمد الله وكورنادو سينضمان مساء الأربعاء لمعسكر الفريق بالرياض، بعد تعافيهم من الإصابة التي عانوا منها مؤخرًا.

وأعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل مباراة الفيحاء ضد اتحاد جدة إلى استاد الملك فهد بالرياض بناء على طلب الناديين.

وبدأ اتحاد جدة معسكره بالرياض من أجل الاستعداد للمباراة التي تقام يوم الجمعة، حيث جهز الجهاز الفني البرازيلي إيجور كورونادو لمواجهة الفيحاء في الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

يأتي ذلك بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية ومواصلة برنامجه العلاجي الفترة الماضية، فيما واصل المغربي عبد الرزاق حمد الله برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة في الكتف.