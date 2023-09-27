أمريكا تتسلم جنديّها الهارب إلى كوريا الشمالية

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مسؤول أميركي، اليوم (الأربعاء)، أن الجندي الأمريكي ترافيس كينج، الذي فر إلى كوريا الشمالية قبل شهرين، أصبح في حوزة الولايات المتحدة بعد أن طردته بيونج يانج، وأرسلته إلى الصين.

ولم يقدم المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، المزيد من التفاصيل، وفقاً لـ"رويترز".

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