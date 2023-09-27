السعودية | “التأمينات الاجتماعية” تشارك في اجتماع اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شاركت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الاجتماع السادس والخمسين للّجنة الفنية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته ولاية صلالة بسلطنة عمان خلال الفترة من 25 – 27 سبتمبر 2023م.

ويأتي الاجتماع لتعزيز سبل التعاون ومناقشة الموضوعات المشتركة بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، حيث ناقش المجتمعون متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اجتماع رؤساء الأجهزة في دول مجلس التعاون، كما تطرق الاجتماع لمستجدات النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين بغير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

كما تناول الاجتماع متابعة تطورات عدة مبادرات بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس منها مبادرة الربط الإلكتروني ومبادرة التأهيل والتدريب لمنسوبي الأجهزة، ومبادرة الحملة التوعوية الموحدة بنظام مد الحماية التأمينية ومبادرة تطوير آليات التحصيل، والعديد من المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن اجتماع اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون يقام تحت مظلة اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يهدف إلى تعزيز الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس من خلال نظام مد الحماية التأمينية الذي أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين بمملكة البحرين عام 2004م.