انت الان تتابع بالصور.. "البيئة" تدشّن مهرجان "العنب والرمان" بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دشّن مديرُ عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبد الله الخليف، مهرجانَ العنب والرمان، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبد الرحمن القاضي.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ أن هذا المهرجان يأتي بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، ويهدف لإبراز ما تحظى به محافظة الطائف من تنوّع في المنتجات الزراعية الموسمية بميزها النسبية المختلفة، ودعم المزارعين وتشجيعهم على تسويق منتجاتهم الزراعية؛ حيث يتضمّن المهرجانُ عرضَ محاصيل العنب والرمّان، بالإضافة إلى منتجات الأسر المنتجة، إلى جانب الفعاليات المتنوّعة التي تقام على مسرح المهرجان لمدة أربعة أيام، في حديقة الحكير بالسداد.

من جهته أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أنّ عدد أشجار الرمان في محافظة الطائف حوالي 220 ألف شجرة على مساحة 7670 دونمًا، وإنتاجها 5000 طن، وأن أشجار العنب في المحافظة حوالي 113 ألف شجرة، على مساحة 3780 دونمًا، وإنتاجها 3500 طنّ في العام.