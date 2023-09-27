انت الان تتابع مدير التعليم يستقبل الطلبةَ المتأهّلين للأولمبياد العالمي للروبوت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 سبتمبر 2023, 4:52 مساءً

استقبل مديرُ عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم الأربعاء؛ الطلبةَ المتأهّلين "بنين" و"بنات"، للتصفيات النهائية للأولمبياد العالمي للروبوت "WRO 2023"، على مستوى المملكة. وقال "الغامدي" أثناء استقبال الطلاب والطالبات: "نبارك لكم ونهنئكم، وفخورون بإنجازاتكم، وتمتلكون العديد من الفرص الإبداعية". وأكّد "الغامدي" ثقتَه في الطلبة المتأهّلين وقدراتهم، مثمّنًا الجهود المبذولة من الأسرة والمدرسة وإدارة النشاط الطلابي العلمي "بنين" و"بنات"؛ للوصول بهم إلى هذا المستوى المتميّز، سائلًا الله عز وجل لهم التوفيق والسداد في المراحل المقبلة من المسابقة.

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